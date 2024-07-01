В Вешняках завершился турнир по волейболу на Кубок префекта Восточного административного округа Москвы

Соревнования по волейболу среди любителей завершились победой команды "Гольяново". Турнир проходил в парке "Радуга" в Вешняках, где 14 команд со всего Восточного и Юго-Восточного административных округов Москвы показали высокий уровень мастерства.
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