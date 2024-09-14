МИД Украины одобрил призыв Польши не платить пособия украинским беженцам в ЕС

Глава МИД Украины Андрей Сибига поддержал призыв министра иностранных дел Радослава Сикорского прекратить выплаты пособий украинским беженцам в Европе, чтобы киевские власти могли мобилизовать больше людей.
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