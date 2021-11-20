Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота выступил для военнослужащих-ракетчиков Тихоокеанского флота

В настоящее время ансамбль песни и пляски ТОФ готовится к выступлению в военном санатории «Паратунка», после чего отправится в несколько отдалённых воинских частей.
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