Какие машины выдали футболистам сборной СССР за победу на Олимпиаде. Капитан очень разозлился

Его можно понять.В 1988 году Олимпийская сборная СССР добилась величайшего достижения. В Сеуле блестящая команда Бышовца взяла золото, обыграв в финале бразильцев!За это на родине футболистов щедро отблагодарили.
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