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Какие машины выдали футболистам сборной СССР за победу на Олимпиаде. Капитан очень разозлился

Какие машины выдали футболистам сборной СССР за победу на Олимпиаде. Капитан очень разозлился

Его можно понять.В 1988 году Олимпийская сборная СССР добилась величайшего достижения. В Сеуле блестящая команда Бышовца взяла золото, обыграв в финале бразильцев!За это на родине футболистов щедро отблагодарили.

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