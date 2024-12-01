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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Труба подрался с Андерсоном из «Монреаля». Защитник «Рейнджерс» встал на колено после серии пропущенных ударов

Эпизод произошел на второй минуте первого периода встречи, завершившейся победой команды из Нью-Йорка со счетом 4:3.

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