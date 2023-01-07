Сила в правде

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Киев впервые признал огромные потери ВСУ

Киев впервые признал огромные потери ВСУ

Не каждый в мире готов идти на жертвы в виде человеческих жизней и территорий ради победы – Украина как раз одна из таких стран, заявил посол Незалежной в Великобритании Вадим Пристайко, комментирующий таким образом предложение российской стороны.

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