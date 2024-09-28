Громкий скандал с гордой республикой Абхазия, которую Россия громко и демонстративно сняла с 1 сентября частично с довольствия (были урезаны трансферты на выплату повышения зарплат абхазским бюджетникам), тихо закончился.
Абхазия уступила России и начала принимать обещанные законы
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Что значит "Абхазия уступила России"? Существуют определённые договорённости между сторонами ( Абхазией и Россией), которые выполняла ТОЛЬКО Россия... а абхазы почему-то решили, что им договорённости по х... выполнять не обязательно... вот и до выпендривались. И за какие это заслуги в Абхазии не платят за электроэнергию?
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