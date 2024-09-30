⚡️🇺🇦Горящая БМП 2 украинских боевиков, которые заблудились в Курской области💥 #ВСУ #БМП #Украина #ЗСУ.
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⚡️🇺🇦Горящая БМП 2 украинских боевиков, которые заблудились в Курской области💥 #ВСУ #БМП #Украина #ЗСУ.
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