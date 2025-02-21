Поставки бумаги в Японии в 2024 году достигли 39-летнего минимума

Внутренние поставки бумаги и картона в 2024 году в Японии сократились на 2,9% по сравнению с предыдущим годом и составили 19,91 млн тонн, что является самым низким показателем за 39 лет, сообщила 21 февраля Японская бумажная ассоциация.