Популярная блогерша едва не лишилась глаза из-за шутки друзей и подала на них в суд: жуткое фото

Блогер Фрося подала на друзей в суд из-за розыгрыша с тортом, — пишет Life. Дарья Умнова (настоящее имя инфлюенсера) рассказала изданию, что приятели решили устроить праздник, когда она набрала 300 тысяч подписчиков в одной из соцсетей.