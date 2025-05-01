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Мода и Шоу-бизнес

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  • Ирина Черных
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Популярная блогерша едва не лишилась глаза из-за шутки друзей и подала на них в суд: жуткое фото

Популярная блогерша едва не лишилась глаза из-за шутки друзей и подала на них в суд: жуткое фото

Блогер Фрося подала на друзей в суд из-за розыгрыша с тортом, — пишет Life. Дарья Умнова (настоящее имя инфлюенсера) рассказала изданию, что приятели решили устроить праздник, когда она набрала 300 тысяч подписчиков в одной из соцсетей.

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