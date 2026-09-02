«Папа, я и сказки»: телеканал «О!» запустил семейный проект, который поможет детям полюбить читать

Максимум пользы и веселья Сергей Друзьяк с дочкой Любой, фото: телеканал «О!»К началу нового учебного года детский познавательный телеканал «О!» приготовил особенный подарок для детей и родителей — теплый семейный проект «Папа, я и сказки».