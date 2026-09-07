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Царьград

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Въезд в Россию для семей мигрантов предлагают закрыть: что известно о новом законе

Въезд в Россию для семей мигрантов предлагают закрыть: что известно о новом законе

В нашей стране могут серьезно изменить правила въезда для иностранных рабочих. В Госдуму поступил законопроект, который предлагает запретить приезжать в страну членам семей трудовых мигрантов.

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