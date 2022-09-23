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В ЕС предложили запретить передачу РФ долларовых банкнот

В ЕС предложили запретить передачу РФ долларовых банкнот

Фото: depositphotos/paulgrecaud Польша, Ирландия и три страны Прибалтики предложили запретить передавать России долларовые банкноты, ужесточить ограничения на связанные с криптовалютой транзакции и использовать сжиженный природный газ из РФ.

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