В ЕС предложили запретить передачу РФ долларовых банкнот

Фото: depositphotos/paulgrecaud Польша, Ирландия и три страны Прибалтики предложили запретить передавать России долларовые банкноты, ужесточить ограничения на связанные с криптовалютой транзакции и использовать сжиженный природный газ из РФ.
Фото: depositphotos/paulgrecaud Польша, Ирландия и три страны Прибалтики предложили запретить передавать России долларовые банкноты, ужесточить ограничения на связанные с криптовалютой транзакции и использовать сжиженный природный газ из РФ.
Свежие комментарии