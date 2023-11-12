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Маск одним словом оценил данные о причастности ВСУ к диверсии на "Потоках"

Миллиардер и предприниматель из Соединенных Штатов, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск одним словом прокомментировал информацию о причастности экс-командира одной из частей сил спецопераций ВСУ Романа Червинского к диверсиям на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

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