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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрзинов о Кубке Первого канала: «У нас только один турнир на уровне сборных. Тем значимее ставка на молодежь – более важен не сегодняшний день, а завтрашний»

– Что вы ждете от Кубка Первого канала? – Жаль, что в нынешних условиях железного занавеса у нас только один турнир на уровне сборных.

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