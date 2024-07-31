Трамп пообещал отказаться от поста президента при проблемах со здоровьем

Бывший глава США и кандидат на новых президентских выборах Дональд Трамп пообещал, что при появлении у него проблем со здоровьем он готов сняться с предвыборной гонки или (в случае победы) передать полномочия президента.
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