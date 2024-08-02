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Газета «Культура»

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Композитор Максим Дунаевский: «Раньше были творцы, а на смену им пришли продюсеры — вот и вся история»

Композитор Максим Дунаевский: «Раньше были творцы, а на смену им пришли продюсеры — вот и вся история»

Материал опубликован в №7 печатной версии газеты «Культура» от 25 июля 2024 года. Композитор рассказывает «Культуре», повлияло ли на него творчество великого отца — Исаака Дунаевского, как проходит его собственный день и много ли в нем музыки, а также делится секретом — откуда к нему приходят мелодии.

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