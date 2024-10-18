В зоне боевых действий на Украине сообщили о казни 93 украинских пленных силами российских военных. В разговоре с «ФедералПресс» боец ВС РФ Александр пояснил, что увеличение числа расстрелов пленных в 2024 году связано с жестокостью солдат.
В армии РФ прокомментировали казнь 93 украинских пленных
Комментарии
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ВД
Виктор Декабрьский
Фильм Освобождение- " а на колокольне, сука, стрелял до последнего? " Это не пленные и убиты в бою.
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12 час.
Игорь Васиков
Информационная пугалка для свидомых.
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10 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Расстреляв боезапас, в телефоне фото и видео издевательства над пленными и мирным населением, по Вашему тоже пленные, или бешенные собаки, подлежащие УНИЧТОЖЕНИЮ?!
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5 час.
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