В армии РФ прокомментировали казнь 93 украинских пленных

В зоне боевых действий на Украине сообщили о казни 93 украинских пленных силами российских военных. В разговоре с «ФедералПресс» боец ВС РФ Александр пояснил, что увеличение числа расстрелов пленных в 2024 году связано с жестокостью солдат.