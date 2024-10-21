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Мода и Шоу-бизнес

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Известные артисты запустят марафон в поддержку Хабаровского музыкального театра

Известные артисты запустят марафон в поддержку Хабаровского музыкального театра

Они выступят вместе с артистами ХКМТ, чтобы поддержать их в нынешней ситуации. Фото: официальный сайт правительства Хабаровского края Целый ряд известных российских артистов запустят марафон в поддержку Хабаровского краевого музыкального театра, выступив вместе с его труппой.

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