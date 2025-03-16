Создан первый в России VR-тренажер по тактической медицине

Специалисты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова (ВМА) и Самарского государственного медицинского университета разработали уникальный тренажер по тактической медицине, использующий технологию виртуальной реальности.
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