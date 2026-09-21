Ростех за сутки создал партию деталей для оружия на 3D-принтере

Центр аддитивных технологий Объединенной двигателестроительной корпорации за сутки изготовил на 3D-принтере партию деталей для стрелкового оружия.
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