Керченские музеи уже открыли двери для посетителей и радуют их новыми выставками и уникальными экспонатами

Керченские музеи уже открыли двери для посетителей и радуют их новыми выставками и уникальными экспонатамиКартинная галерея и другие отделы Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника присоединились к программе Пушкинская карта и теперь стали доступнее для детей и молодёжи.