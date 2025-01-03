Керченские музеи уже открыли двери для посетителей и радуют их новыми выставками и уникальными экспонатами

Керченские музеи уже открыли двери для посетителей и радуют их новыми выставками и уникальными экспонатамиКартинная галерея и другие отделы Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника присоединились к программе Пушкинская карта и теперь стали доступнее для детей и молодёжи.
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