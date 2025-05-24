Освобожденные из украинского плена бойцы обратились к Путину: главное за сутки

МОСКВА, 24 мая, ФедералПресс. Военнослужащие ВС РФ вернулись домой после пребывания в украинском плену, в США сделали дерзкое заявление о конфликте, а в Германии забили тревогу из-за немецких войск на российской границе.
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