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Мировое обозрение

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Чечне и некоторым другим республикам предписано убавить бюджетные аппетиты

Чечне и некоторым другим республикам предписано убавить бюджетные аппетиты

Российское министерство финансов сообщает, что руководители контролируемых Москвой структур, зависящие от государственных дотаций, могут наказывать местных чиновников, если приказы об урегулировании балансов не будут выполняться.

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