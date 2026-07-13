Гольф, эстетика и элита: как прошел закрытый вечер для брокеров в Крылатском

Девелопер «Сияние» организовал один из самых стильных гольф-вечеров этого лета. Мероприятие прошло на поле гольф-клуба «Крылатское» и собрало более 50 владельцев агентств недвижимости, ведущих брокеров и ключевых фигур рынка.