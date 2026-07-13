НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Шняги.Нет

3 подписчика

Гольф, эстетика и элита: как прошел закрытый вечер для брокеров в Крылатском

Гольф, эстетика и элита: как прошел закрытый вечер для брокеров в Крылатском

Девелопер «Сияние» организовал один из самых стильных гольф-вечеров этого лета. Мероприятие прошло на поле гольф-клуба «Крылатское» и собрало более 50 владельцев агентств недвижимости, ведущих брокеров и ключевых фигур рынка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии