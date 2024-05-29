128 нижегородцев получили благодарственные письма за активную помощь участникам СВО и их семьям

В Доме народного единства 28 мая прошла вторая церемония награждения волонтеров СВО «СВОим сердцем». Благодарственные письма правительства Нижегородской области за активное участие в организации помощи участникам специальной военной операции и их семьям вручил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.
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