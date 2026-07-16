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Регионы России

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Российские учёные синтезировали материалы для квантовых процессоров

Российские учёные синтезировали материалы для квантовых процессоров

Учёные из ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН, Института физики твёрдого тела РАН и Киотского университета синтезировали молекулярные материалы, которые могут применяться в квантовых процессорах.

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