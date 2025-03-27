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Условный срок за гибель 51 человека: собственник кузбасской шахты «Листвяжная» отделался «легким испугом»

Условный срок за гибель 51 человека: собственник кузбасской шахты «Листвяжная» отделался «легким испугом»

БлокнотРУ Собственник кузбасской шахты «Листвяжная», в которой в 2021 году погиб 51 человек, останется на свободе.

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Комментарии
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Владимир Тимошков
Какие сроки и ответственность - бабло же есть! Если нет то закон суров!
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1 д.
Vladimir Lioubimcev
С такими приговорами стразу становится понятно, что ВЗЯТКА  БЫЛА ГРАНДИОЗНОЙ!!   51  человек погиб, а владельцу всего лишь &quot;условный&quot; срок...   П О З О Р    СУДЬЕ   !!!!!
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1 д.
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