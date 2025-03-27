Условный срок за гибель 51 человека: собственник кузбасской шахты «Листвяжная» отделался «легким испугом»

Какие сроки и ответственность - бабло же есть! Если нет то закон суров!

Vladimir Lioubimcev

С такими приговорами стразу становится понятно, что ВЗЯТКА БЫЛА ГРАНДИОЗНОЙ!! 51 человек погиб, а владельцу всего лишь "условный" срок... П О З О Р СУДЬЕ !!!!!