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Раскрыты данные о поставщиках оружия и боеприпасов для теракта в «Крокусе»

Раскрыты данные о поставщиках оружия и боеприпасов для теракта в «Крокусе»

Участники преступной группировки, которые обеспечили исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» оружием и боеприпасами, оказались членами запрещенной в России экстремистской секты «баталхаджинцев».

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