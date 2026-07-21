ИИ уже работает на МКС: он помогает космонавтам составлять отчеты

Роскосмос тестирует искусственный интеллект на борту станции, чтобы сократить рутинную работу экипажа и повысить эффективность миссийНа Международной космической станции начались испытания искусственного интеллекта, который помогает космонавтам в повседневной работе.
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