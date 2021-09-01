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Подставил подругу: Киркоров показал реальную внешность Лорак

Подставил подругу: Киркоров показал реальную внешность Лорак

Певец забыл обработать снимок певицы в фотошопе. Фото из Инстаграма Лорак (слева) и Киркорова (справа) @fkirkorov, @anilorak/instagramОдно из последних фото, которым поделилась Ани Лорак стало поводом для насмешек со стороны злопыхателей певицы.

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