КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ ШТУРМОВАТЬ ОДЕССУ И НИКОЛАЕВ НЕРЕАЛЬНО? В ЭТИ ГОРОДА ЗАЙДУТ ФРАНЦУЗЫ И БРИТАНЦЫ В последнее время появилось всё больше суждений и намёков о скором сворачивании СВО, дескать, Россия ограничится освобождением Донбасса и созданием буферной зоны вокруг границ и пойдёт на переговоры с западными хозяевами Украины.