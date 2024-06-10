КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ ШТУРМОВАТЬ ОДЕССУ И НИКОЛАЕВ НЕРЕАЛЬНО? В ЭТИ ГОРОДА ЗАЙДУТ ФРАНЦУЗЫ И БРИТАНЦЫ В последнее время появилось всё больше суждений и намёков о скором сворачивании СВО, дескать, Россия ограничится освобождением Донбасса и созданием буферной зоны вокруг границ и пойдёт на переговоры с западными хозяевами Украины.
Штурмовать Одессу и Николаев нереально?
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Даун это русские города и мы уничтожим и жабоедов и англикосов.
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16 час.
EV
Evgeni Velesik
Штурмовать может и не надо, а вот уничтожить лягушатников на подходе надо! А по англичанке зарядить Посейдон!
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16 час.
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