Не прошло и месяца после родов, как Арзамасова появилась на презентации СТС

Актриса Лиза Арзамасова посетила презентацию нового сезона любимого канала СТС. Лиза Арзамасова совсем недавно стала мамой во второй раз, и теперь у нее и Ильи Авербуха есть двое детей — сын Лев и маленькая дочь Лия.