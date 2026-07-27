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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» предложит Стоунзу контракт на 2 года. Экс-защитник «Ман Сити» также интересен «Юве» и клубам АПЛ

« Интер » обсудит сотрудничество с  Джоном Стоунзом . Миланский клуб предложит 32-летнему защитнику контракт на два года, сообщает Фабрицио Романо.

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