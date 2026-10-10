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Царьград

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Терапевт Говтва объяснила, когда ночью стоит закрыть окно

Терапевт Говтва объяснила, когда ночью стоит закрыть окно

Терапевт Красногорской клинической больницы Анна Говтва советует закрывать окно на ночь, если температура в спальне опускается ниже 16–17 градусов.

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