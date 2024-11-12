США построят собственный завод по производству тротила

Производство взрывчатого вещества для артиллерийских боеприпасов будет развернуто в США после того, как в течение десятилетий американская промышленность экспортировала тротил из-за рубежа, сообщает 12 ноября Defense News.
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