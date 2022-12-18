Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Нижний Новгород», «Зенит» сыграет в гостях с «Автодором»

В воскресенье, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча. Новичок лиги МБА сыграет на выезде с белорусским «Минском».

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