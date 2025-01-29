Назло Вашингтону: зачем было выдано разрешение на ремонт поврежденного «Северного потока – 2»

Пока ряд стран ЕС обсуждает полный демонтаж труб балтийского газопровода ради того, чтобы его нельзя было использовать впредь, сама энергетическая магистраль получает все шансы быть восстановленной и использованной.
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