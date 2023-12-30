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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ананд о договорной партии Дубова и Непомнящего: «Очень жаль, что они решили так поступить. Это некорректно»

Даниил Дубов и Ян Непомнящий сыграли вничью после 12 хода на чемпионате мира по блицу, но главный арбитр посчитал эту партию договорной и присудил шахматистам 0 очков.

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