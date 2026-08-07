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Пашинян сделал сообщение насчет референдума о членстве Армении в ЕС и ЕАЭС

Пашинян сделал сообщение насчет референдума о членстве Армении в ЕС и ЕАЭС

Изображение: Сергей Кайсин © ИА Красная Весна Никол ПашинянРеферендум по вопросу членства Армении в Евросоюзе (ЕС) или Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводить не будут, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщает 7 августа Sputnik.

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