Пашинян сделал сообщение насчет референдума о членстве Армении в ЕС и ЕАЭС

Изображение: Сергей Кайсин © ИА Красная Весна Никол ПашинянРеферендум по вопросу членства Армении в Евросоюзе (ЕС) или Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводить не будут, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщает 7 августа Sputnik.
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