Microsoft планирует отключить аутентификацию NTLM в Windows 11

Microsoft планирует перейти на более безопасные методы аутентификации в Windows 11. В качестве решения предлагается перейти на протокол Kerberos и навсегда избавиться от действующей системы NT LAN Manager (NTLM) Текущий протокол аутентификации работает на основе ввода пароля.
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