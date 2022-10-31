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Николай Цискаридзе объяснил, почему его «вычеркнули из истории» Большого театра

Николай Цискаридзе объяснил, почему его «вычеркнули из истории» Большого театра

Известный артист балета Николай Цискаридзе после более 20 лет работы в Большом театре рассказал о несправедливости, которая произошла с ним.

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