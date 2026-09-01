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Стратегическое партнерство: Путин обратился к президенту Узбекистана Мирзиёеву

Стратегическое партнерство: Путин обратился к президенту Узбекистана Мирзиёеву

Отношения России и Узбекистана носят характер стратегического партнерства и союзничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю 35-летия провозглашения независимости Узбекистана.

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