В WADA готовят документы для передачи дела РУСАДА в CAS

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) занимаются подготовкой необходимых документов, которые требуются для передачи в Спортивный арбитражный суд (CAS) дела Российского антидопингового агентства (РУСАДА) .
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