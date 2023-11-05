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  • ZETVEL ZETVEL
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В WADA готовят документы для передачи дела РУСАДА в CAS

В WADA готовят документы для передачи дела РУСАДА в CAS

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) занимаются подготовкой необходимых документов, которые требуются для передачи в Спортивный арбитражный суд (CAS) дела Российского антидопингового агентства (РУСАДА) .

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