В Екатеринбурге мужчина с битой напал на пару в лифте

Житель Екатеринбурга напал с битой на пару, зашедшую в лифт в одном из домов. Соответствующую информацию во вторник, седьмого ноября, опубликовал Телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», передает tagilcity.
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