Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 657 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pawel Polistchuk
    Еврейцы ваще оборзели, пущай борзеют в отношении США, а на Россию ни-ни, табу!Захарова: Россию ...
  • Erl Schweizer
    "Специалист отметила, что таким образом люди могут поступать, потому что боятся потерять свой авторитет. Обычно люди,...Психолог Романив ...
  • Модест
    Молодец мужик, не растерялся. Зима наступает, пора домой на кичу. Государство даст жильё, одежду, тепло и по распоряд...Бездомный из Тюме...

В Екатеринбурге мужчина с битой напал на пару в лифте

В Екатеринбурге мужчина с битой напал на пару в лифте

Житель Екатеринбурга напал с битой на пару, зашедшую в лифт в одном из домов. Соответствующую информацию во вторник, седьмого ноября, опубликовал Телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», передает tagilcity.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх