🚂 В Симферополь 9 Мая прибыл праздничный поезд К 80-летию Великой Победы компания-перевозчик украсила четыре вагона поезда «Севастополь – Санкт-Петербург» тематическими изображениями.
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🚂 В Симферополь 9 Мая прибыл праздничный поезд К 80-летию Великой Победы компания-перевозчик украсила четыре вагона поезда «Севастополь – Санкт-Петербург» тематическими изображениями.