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РБК: В России из-за угрозы закрытия ростовского завода могут перестать летать самолеты Ан-24 и Ан-26

РБК: В России из-за угрозы закрытия ростовского завода могут перестать летать самолеты Ан-24 и Ан-26

Российские авиакомпании, которые эксплуатируют региональные самолеты Ан-24 и Ан-26, обратились к властям за помощью из-за проблем с ремонтом турбовинтовых двигателей в связи с вероятным закрытием Ростовского завода гражданской авиации № 412.

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