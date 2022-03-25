РБК: В России из-за угрозы закрытия ростовского завода могут перестать летать самолеты Ан-24 и Ан-26

Российские авиакомпании, которые эксплуатируют региональные самолеты Ан-24 и Ан-26, обратились к властям за помощью из-за проблем с ремонтом турбовинтовых двигателей в связи с вероятным закрытием Ростовского завода гражданской авиации № 412.