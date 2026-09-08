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Сборная России по футболу в октябре проведет товарищеские матчи с Намибией и Нигерией

Сборная России по футболу в октябре проведет товарищеские матчи с Намибией и Нигерией

Российский футбольный союз (РФС) определил соперников на октябрьские матчи сборной России. 3 октября национальная команда сыграет с Намибией в Екатеринбурге, 6 октября — с Нигерией в Нижнем Новгороде Встречи запланированы в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября .

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