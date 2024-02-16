ВО ЧТО НАМ ОБОЙДЁТСЯ НОВАЯ РЕФОРМА ЖКХ: ПРОНЬКО РАССКАЗАЛ ОБ УБЫТКЕ ДЛЯ КАЖДОГО

Natalija Osminina

Не только ЖКХ будет национализирована. Сам принцип распределения жилья будет национализирован. Мы входим в новый мир. Причем туда входит не только Россия, но и ВЕСЬ МИР! И на Западе сейчас разрабатывают ту же стратегию, только там жилье будет принадлежать не государству, а транснациональным корпорациям, а в России - государству, который будет защитой для граждан. На Западе хотят уничтожить государства, а Россия, наоборот, строит сильное государство. Но принцип тот же- АРЕНДА. Для России это типа возврат к принципам СССР.