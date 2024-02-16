ЮРИЙ ПРОНЬКО Что ни день, то очередной эпос под названием, как сделать жизнь народа российского более невыносимой.
ВО ЧТО НАМ ОБОЙДЁТСЯ НОВАЯ РЕФОРМА ЖКХ: ПРОНЬКО РАССКАЗАЛ ОБ УБЫТКЕ ДЛЯ КАЖДОГО
Комментарии
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Natalija Osminina
Не только ЖКХ будет национализирована. Сам принцип распределения жилья будет национализирован. Мы входим в новый мир. Причем туда входит не только Россия, но и ВЕСЬ МИР! И на Западе сейчас разрабатывают ту же стратегию, только там жилье будет принадлежать не государству, а транснациональным корпорациям, а в России - государству, который будет защитой для граждан. На Западе хотят уничтожить государства, а Россия, наоборот, строит сильное государство. Но принцип тот же- АРЕНДА. Для России это типа возврат к принципам СССР.
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48 мин.
Я
Яна
Россия уже жила по этим правила, так что привыкать не придётся.
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19 мин.
Natalija Osminina
Это да. И в этом преимущество России. Её граждане уже строили социализм. А опыт не пропьешь))
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25 сек.
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