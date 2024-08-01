Олимпиада-2024. Плавание. Милак, Дрессел, Макинтош, Дугласс, Уолш, Ледеки, Кирпичникова, Квадарелла выступят в квалификации

Плавание Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Квалификация Мужчины 100 м, баттерфляй 12:00 Фавориты: Кристоф Милак (Венгрия), Калеб Дрессел (США), Диогу Рибейро (Португалия), Хуберт Кош (Венгрия), Илья Харун (Канада).
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